Гризманн - о Лиге Европы: "Я могу завоевать свой первый серьезный трофей после победы в Суперкубке Испании"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отметил, что не может дождаться финала Лиги Европы против "Марселя".

- Я могу завоевать свой первый серьезный трофей после победы в Суперкубке Испании. У меня есть шанс стать победителем Лиги Европы, и мне безумно этого хочется, - приводятся слова Гризманна на официальном сайте УЕФА. - Сделаю все, чтобы помочь своим партнерам. Для клуба это просто очередной трофей. Он важен и доказывает, что мы всегда играем с сильнейшими соперниками.



Жду не дождусь матча. Сыграть в Лионе будет фантастикой. До него всего 45 минут езды от города, где я родился (Макона. - Прим. "СЭ"). На игре будет много моих родственников. У меня очень добрые воспоминания о местном стадионе (Гризманн сделал дубль в победной встрече чемпионата Европы-2016 с Ирландией - Прим. "СЭ"). Еще я забил здесь "ножницами" в Лиге чемпионов (в матче за "Реал Сосьедад" в августе 2013 года. - Прим. "СЭ"), так что это город, где прежде у меня все неплохо складывалось. Надеюсь, продолжу в том же духе.



"СЭ" проведет текстовую трансляцию финала Лиги Европы "Марсель" - "Атлетико". Он состоится 16 мая и начнется в 21.45 по московскому времени.