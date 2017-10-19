Голы Нецида и Данни не помогли "Славии" победить "Вильярреал" с Черышевым

"Вильярреал" и "Славия" сыграли вничью в матче группового турнира Лиги Европы - 2:2. Клуб из Праги уже к 30-й минуте вел со счетом 2:0, причем отличились бывшие футболисты российских клубов. Открыл счет экс-форвард ЦСКА Томаш Нецид, а удвоил преимущество бывший капитан "Динамо" и "Зенита" Данни. Однако уже к перерыву "Вильярреал" отыгрался. Во втором тайме на поле появился российский полузащитник испанской команды Денис Черышев.

Ранее в другом поединке группы A "Астана" разгромила тель-авивский "Маккаби" 4:0.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа A

"Вильярреал" (Испания) - "Славия" (Чехия) - 2:2 (2:2)

Голы: Нецид, 18 (0:1). Данни, 30 (0:2). Тригерос, 41 (1:2). Бакка, 44 (2:2).

"Вильярреал": Барбоса, Бонера, Рукавина, Хауме, Виктор Руис, Сориано (Черышев, 46), Тригерос, Пабло Форнальс (Самуэль Кастильехо, 77), Герра, Бакка, Энес Унал (Бакамбу, 60).

"Славия": Лаштувка, Фридрих, Соболь, Югас, Дели (Боржил, 46), Данни, Змргал (ван Бюрен, 70), Сикора (Стох, 84), Соучек, Громада, Нецид.

Предупреждения: Сориано, 32. Герра, 83. Хауме, 90+1. Боржил, 90+2.

Судья: Муэн (Норвегия).

Турнирные таблицы группового этапа Лиги Европы – здесь