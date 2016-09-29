Гол Комличенко не спас "Слован" от проигрыша ПАОК, "Интер" уступил "Спарте"

"Слован" в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы уступил ПАОК – 1:2. Отметим, что в составе чешской команды голом отметился российский нападающий Николай Комличенко, забивший на первой минуте матча. В другой встрече группы J "Фиорентина" разгромила "Карабах" – 5:1.
В матче группы K "Интер" на выезде уступил "Спарте" (1:3), потерпев второе поражение в турнире подряд. В составе пражского клуба 90 минут на поле провел защитник Вячеслав Караваев. В параллельной встрече "Хапоэль" из Беэр-Шевы и "Саутгемптон" голов не забили.
Лига Европы
Групповой турнир
2-й тур
Группа J
"Фиорентина" (Италия) - "Карабах" (Азербайджан) - 5:1 (3:0)
Голы: Бабакар, 39 (1:0). Калинич, 43 (2:0). Бабакар, 45+2 (3:0). Сарате, 63 (4:0). Сарате, 78 (5:0). Ндлову, 90+2 (5:1).
"Фиорентина": Тэтэрушану, Томович, Де Майо, Оливера, Сальседо, Санчес (Весино, 46), Кристофоро, Калинич (Сарате, 61), Бабакар, Тельо, Бернардески (Кьеза, 61).
"Карабах": Шехич, Садыгов, Аголли, Медведев, Юнусзаде, Мичел, Амиргулиев, Исмаилов (Муарем, 60), Ришард Алмейда, Кинтана (Гусейнов, 46), Рейналду (Ндлову, 84).
Предупреждения: Санчес, 18. Медведев, 38. Сарате, 64. Мичел, 88.
Удаление: Юнусзаде (Карабах), 30.
Судья: Драхта (Австрия).
29 сентября. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.
"Слован" (Чехия) - ПАОК (Греция) - 1:2 (1:1)
Голы: Комличенко, 1 (1:0). Атанасиадис, 10 - с пенальти (1:1). Атанасиадис, 82 (1:2).
Судья: Богнар (Венгрия).
29 сентября. Либерец. Стадион U Nisy.
Группа K
"Спарта" (Чехия) - "Интер" (Италия) - 3:1 (2:0)
Голы: Кадлец, 7 (1:0). Кадлец, 25 (2:0). Паласио, 71 (2:1). Холек, 76 (3:1).
Предупреждение: Раноккиа, 46.
Удаление: Раноккиа (Интер), 75.
Судья: ДИАШ (Португалия).
29 сентября. Прага. Стадион "Generali Arena (Letna)".
"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - "Саутгемптон" (Англия) - 0:0
Судья: Юханнессон (Швеция).
29 сентября. Беэр-Шева. Yaakov Turner Toto Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
Al Rains
Селекционерам ЦСКА стоит обратить внимание на игроко Спарты...в прошлом году с ними чуть не опозорились)) а они щас интер чпокнули...Гинер купи!!!
22:33