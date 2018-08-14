Главный тренер "Славии" заявил, что его игроки будет гонять киевское "Динамо", как осы

Главный тренер "Славии" Йиндрик Трпишовский поделился ожиданиями от ответной встречи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Первая игра завершилась со счетом 1:1.

- Наш соперник очень опытный, как и наша команда. Они наверняка изучают нас так же, как и мы их, - цитирует Footboom Трпишовский . - В прошлой игре мы столкнулись с очень сильной и хорошо организованной обороной соперника. На завтрашнюю мы сделали выводы и будем стараться надежно обороняться и эффективно атаковать.

По поводу ос ничего не скажу, но думаю, что наши игроки будут настолько активными, что точно будут гонять динамовцев, как осы. Мы понимаем, что у нас очень серьезный соперник, но сделаем все, что от нас зависит, чтобы доказать, что достойны пройти в следующий раунд.

Игра пройдет сегодня, 14 августа, в Киеве на стадионе "Олимпийский". Ранее ультрас "Динамо" не исключили столкновения с фанатами пражской "Славии".

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