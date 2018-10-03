Главный тренер "Славии": "Общался с Петржелой о "Зените"

Главный тренер "Славии" Индржих Трпишковски на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Зенитом" отметил, что накануне встречи беседовал с бывшим тренером петербургской команды Властимилом Петржелой, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов. Петржела возглавлял петербуржцев с 2003 по 2006 год.

– Зимой вы проиграли "Зениту" на сборах в ОАЭ. Что вы помните о той встрече?

– Многое изменилось. Тогда у "Зенита" был другой тренер, поменялось большое количество игроков. У нас тоже были определенные проблемы. Надеемся, результат будет иным.

– Как вы будете играть без единого нападающего?

– Легко нам не будет. "Зенит" будет много владеть мячом, нападающие важны для перехода в атаку, чтобы придерживать мяч. Яркий пример – Дзюба. Выбор у нас маленький, но те игроки, которыми мы располагаем, обладают другими полезными для нас качествами.

– Общались ли вы с Данни, игравшим в "Славии" в прошлом сезоне, или с вашим соотечественником Властимилом Петржелой?

– Сейчас столько способов получать информацию – видео, статистика в интернете. Звонки не являются основным средством добычи информации. Власту я видел в Либерец в прошлые выходные, он коротко рассказал о старом стадионе, о том, что при нем в "Зените" играло большое количество игроков. Данни говорил много хорошего о Петербурге, но информацию о сопернике мы собираем другими средствами.

– Готовы ли вы примерить на себя роль ЦСКА в матче с "Реалом"?

– Я видел этот матч. ЦСКА повезло, но он сыграл замечательно – показал силу русского футбола. Мы здесь для того, чтобы показать что-то похожее, что сделал ЦСКА.

– Почему Питер Олайинка не получил визу в Россию?

– Он еще решает проблемы с получением вида на жительство в Чехию. Мы пытались что-то сделать, но бюрократические проволочки помешали.