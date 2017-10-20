Геркус назвал ничью "Локомотива" в матче с "Шерифом" боевой

Президент "Локомотива" Илья Геркус в Инстаграме отметил первый гол Антона Миранчука за основной состав железнодорожников. Полузащитник отличился в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:1).

- Увозим боевую ничью из Тирасполя, - написал Геркус. - Двигаемся дальше на первом месте. Антон Миранчук в красивой комбинации забил свой первый гол за "Локо"!

После трех туров группового турнира Лиги Европы "Локомотив" занимает первое место в группе F, набрав 5 очков. У занимающего вторую строчку "Копенгагена" 3 очка.