Генрих Мхитарян: "МЮ" выходил в финал Лиги Европы не для того, чтобы проиграть"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян отметил, что команда настроена только на победу в финале Лиги Европы. Соперником "МЮ" станет "Аякс", встреча состоится 24 мая.

– Я могу с уверенностью сказать, что для нас есть только один вариант – побеждать, – цитирует Sky Sports Мхитаряна. – Мы выходили в финал не для того, чтобы проиграть. Мы хотим и должны победить. Для нас очень важно получить возможность сыграть в Лиге чемпионов, поскольку "МЮ" не та команда, которая может играть три года подряд в Лиге Европы.