Геннадий Орлов: "Зенит" абсолютно не настроился на матч с "Андерлехтом"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что причины поражения "Зенита" в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (0:2) могут лежать в психологии.

- Я перед матчем говорил, что "Зениту" нужно сыграть закрыто, - считает Орлов. - Может быть, это не футбол Луческу, вот только на выезде прежде всего необходимо думать об обороне.

– Значит, Мистер выбрал не ту тактику?

– Дело скорее не в тактике. Просто игроки не выполняли свои обязанности. Все упирается в психологию. "Зенит" абсолютно не настроился на этот матч как на еврокубковый поединок! Многие говорили, что "Андерлехт" слабый, что "Ростов" его проходил… Ну и что?! А вы видели, какую игру выдал вчера "Ростов"? Прежде всего, по самоотдаче. Да и "Краснодар" в этом плане хорош. А вот "Зенит" отличался от них явно в худшую сторону. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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