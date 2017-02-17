15:32 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Геннадий Орлов: "Дзюбу нужно больше нагружать - он парень старательный"

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Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что в матче 1/16 финала Лиги Европы "Андерлехт" - "Зенит" (2:0) капитан гостей Артем Дзюба недостаточно часто получал мяч. 

– Артем старался, но против него вышел рослый соперник, - сказал Орлов. - Это не оправдание. Вы посмотрите, как Джеко использует свои моменты в "Роме". Примеры-то рядом! Далеко же ходить не надо. Каждый должен выполнять свою задачу. Во втором тайме у Дзюбы были моменты. Чуть не повезло. Считаю, его нужно больше нагружать. Он-то парень старательный. А в первом тайме "Зенит" полностью проиграл центр поля. Откуда взяться передачам? Да, держали мяч. А что толку? "Андерлехт" сыграл гораздо эффективнее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова

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КОММЕНТАРИИ (1)
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genas

не понятный проигрыш... была бы хоть команда сильная...

15:39

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