Генеральный директор "Црвены Звезды": "Верю в успех команды в игре с "Краснодаром"

Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич в преддверии ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги Европы против "Краснодара" отметил, что верит в выход своей команды в групповой турнир. Первая игра команд в России завершилась со счетом 3:2 в пользу "быков".

– Если говорить о первом матче, то счет 2:3 нас устроил, – цитирует ТАСС Терзича. – Подобный результат всегда вызывает удовлетворенность, если игра проходит на выезде. На результат завтрашнего матча повлияет много различных факторов. Будет большая схватка, я верю в свою команду, ее успех и огромную поддержку наших фанатов.

Напомним, что матч "Црвена Звезда" – "Краснодар" состоится 24 августа, начало игры – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.