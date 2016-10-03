Гендиректор "Зари" шокирован количеством бездомных в Манчестере

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов отметил, что испытал шок от большого количества бездомных людей в Манчестере. Матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Зарей" (1:0) прошел 29 сентября. Единственный гол в матче забил Златан Ибрагимович.
- Мы были в Англии только в Манчестере, и мне этот город не понравился, - цитирует Рафаилова официальный сайт луганского клуба. - Очень грязно. Возле гостиницы, которая находилась, между прочим, в центре города, всю ночь на асфальте спят бомжи. Я прогуливался вечером и побывал чуть дальше от центра. Там еще хуже. Масса нетрезвых людей.
Дико для меня было видеть и то, как по улицам ходят и целуются мужчины. Мне это очень не нравится. Потому всем нашим евроинтеграторам предложил бы 20 раз подумать. Мне бы хотелось, чтобы мои внуки, выходя на улицу, не видели целующихся мужчин и бомжей, спящих в центре города.
US46
ValeraK Кого ты вычислишь, голодранец?)) Сопли подотри!))
13:42
kingarthur
В Вип-ложах пока точно остались. Вчера сам видел по телику.
13:36
Храбрец*
kingarthur... из Питера все нетрадиционные давно уже в Москву свалили. Видимо, ты не в тренде ))
13:28
kingarthur
В Питере все нетрадиционные собираются на стадионе и в вип-ложах
13:24
стс911
Це гейропа Сергей Рафаилов, ты шо, не знал? Вам там рады и очень ждут.
13:15
Ejik-1979
Был в Манчестере, ничего подобного там не видел, где он там лазил не понятно, либо эта новость обычный вброс непонятно от кого
13:13
joleger
Жесть.
13:12
Храбрец*
Баламошка тоже в Питере не был, раз такую чушь несет. А Гендиректору "Зари" можно только сказать: Нет, раз уж вы своей страной выбрали для себя путь гейропизации - вперед и с песней!
13:08
ValeraK
Баламошка, закрой рот. Ты не ведаешь, что несешь - вычислим тебя по IP
13:00
баламошка
Он ещё в Питере не был.
12:53