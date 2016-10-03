12:39 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Гендиректор "Зари" шокирован количеством бездомных в Манчестере

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Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов отметил, что  испытал шок от большого количества бездомных людей в Манчестере. Матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Зарей" (1:0) прошел 29 сентября. Единственный гол в матче забил Златан Ибрагимович.

- Мы были в Англии только в Манчестере, и мне этот город не понравился, - цитирует Рафаилова официальный сайт луганского клуба. - Очень грязно. Возле гостиницы, которая находилась, между прочим, в центре города, всю ночь на асфальте спят бомжи. Я прогуливался вечером и побывал чуть дальше от центра. Там еще хуже. Масса нетрезвых людей.

Дико для меня было видеть и то, как по улицам ходят и целуются мужчины. Мне это очень не нравится. Потому всем нашим евроинтеграторам предложил бы 20 раз подумать. Мне бы хотелось, чтобы мои внуки, выходя на улицу, не видели целующихся мужчин и бомжей, спящих в центре города.

Дополнительная информация

http://zarya-lugansk.com/news_show.php?news_id=7468

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КОММЕНТАРИИ (10)
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US46

ValeraK Кого ты вычислишь, голодранец?)) Сопли подотри!))

13:42

kingarthur

В Вип-ложах пока точно остались. Вчера сам видел по телику.

13:36

Храбрец*

kingarthur... из Питера все нетрадиционные давно уже в Москву свалили. Видимо, ты не в тренде ))

13:28

kingarthur

В Питере все нетрадиционные собираются на стадионе и в вип-ложах

13:24

стс911

Це гейропа Сергей Рафаилов, ты шо, не знал? Вам там рады и очень ждут.

13:15

Ejik-1979

Был в Манчестере, ничего подобного там не видел, где он там лазил не понятно, либо эта новость обычный вброс непонятно от кого

13:13

joleger

Жесть.

13:12

Храбрец*

Баламошка тоже в Питере не был, раз такую чушь несет. А Гендиректору "Зари" можно только сказать: Нет, раз уж вы своей страной выбрали для себя путь гейропизации - вперед и с песней!

13:08

ValeraK

Баламошка, закрой рот. Ты не ведаешь, что несешь - вычислим тебя по IP

13:00

баламошка

Он ещё в Питере не был.

12:53

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