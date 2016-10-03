Гендиректор "Зари" шокирован количеством бездомных в Манчестере

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов отметил, что испытал шок от большого количества бездомных людей в Манчестере. Матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Зарей" (1:0) прошел 29 сентября. Единственный гол в матче забил Златан Ибрагимович.

- Мы были в Англии только в Манчестере, и мне этот город не понравился, - цитирует Рафаилова официальный сайт луганского клуба. - Очень грязно. Возле гостиницы, которая находилась, между прочим, в центре города, всю ночь на асфальте спят бомжи. Я прогуливался вечером и побывал чуть дальше от центра. Там еще хуже. Масса нетрезвых людей.

Дико для меня было видеть и то, как по улицам ходят и целуются мужчины. Мне это очень не нравится. Потому всем нашим евроинтеграторам предложил бы 20 раз подумать. Мне бы хотелось, чтобы мои внуки, выходя на улицу, не видели целующихся мужчин и бомжей, спящих в центре города.