Газизов – об ответном матче с "Прогресом": "Никаких шапкозакидательских настроений нет"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в преддверии ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против люксембургского "Прогреса" отметил, что в первой игре (2:1) соперник хорошо показал себя. Представитель руководства клуба из столицы Башкортостана подчеркнул, что его игроки нацелены только на победу.

– Команда находится в отличном состоянии, времени у нас немного было на восстановление, – цитирует "РИА Новости" Газизова. – У всех игроков боевой настрой, и все они готовы к матчу. Никаких шапкозакидательских настроений нет, "Прогрес" показал себя в Уфе командой хорошего уровня. Не зря они в этом сезоне выбили "Габалу", а годом ранее и "Глазго Рейнджерс". Будем играть на победу.

Матч "Прогрес" – "Уфа" состоится завтра, 16 августа. Начало игры – 18.00 по московскому времени.