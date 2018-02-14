Форвард "Атлетика": "Спартак" - великая команда"

Нападающий "Атлетика" Ариц Адурис в преддверии выездного матча 1/16 финала Лиги Европы со "Спартаком" назвал красно-белых великой командой. При этом он отметил, что испанцы постараются одержать в Москве победу.

- Что вы знаете о "Спартаке"? И как оцените то, что команда два месяца не участвовал в официальных играх?

- В футболе можно хорошо подготовится к игре, не участвуя в официальных матчах. Знаю, что "Спартак" - великая команда, которая выиграла свой чемпионат. Плюс москвичи обыграли “Севилью” со счетом 5:1. Нам будет очень тяжело, но постараемся выиграть в Москве.

- Главный тренер "Атлетика" подвергается критике. Как относитесь к этому?

- В современном футболе все зависит о результата. Если он далек от ожидаемого, возникает много вопросов. Но мы не думаем, что есть один виновник, мы виноваты все вместе.

- Не падает самооценка у игроков в связи с неудачными результатами в чемпионате?

- Мы профессионалы своего дела и достаточно давно играем, чтобы понять, что случаются такие ситуации. Уверенность в себе не пошатнулась. Стараемся не тратить энергию на различные обсуждения, в футболе бывает всякое.

Встреча "Спартак" - "Атлетик" пройдет в Москве в четверг, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры. (Павел ГУРЕВИЧ)