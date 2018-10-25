"Фонбет": Команда Джеррарда обыграет "Спартак"

25 октября на стадионе "Айброкс" в Глазго "Рейнджерс" примет "Спартак" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?



– По мнению букмекеров "Фонбет", победит команда Стивена Джеррарда. На победу "Рейнджерс" можно поставить с коэффициентом 2.35, на победу "Спартака" – с коэффициентом 3.15, на ничью – с коэффициентом 3.60.



Большинство клиентов "Фонбет" тоже видит фаворитом встречи шотландский клуб. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 55% выбрали "Рейнджерс", 42% – "Спартак" и 3% – ничью.



– Сколько забьют голов?



– "Фонбет" считает, что встреча будет результативной. На тотал больше 2,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.80, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.00.



Клиенты "Фонбет" тоже уверены в том, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 поставили 98% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 2%.



– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?



– 39% игроков сделали ставку на тотал больше 2,5, на победу "Рейнджерс" поставили 23% клиентов "Фонбет". 18% игроков выбрали победу "Спартака", 12% – ставку на то, что красно-белые не проиграют. 8% клиентов "Фонбет" поставили на то, что не проиграет "Рейнджерс".

– А сколько ставят?



– Самая крупная ставка – на тотал больше 2,5. Она входит в экспресс на сумму 100 000 рублей. В среднем на матч "Рейнджерс" и "Спартака" ставят 790 рублей.

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