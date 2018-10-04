Фернандо Кавенаги: "Матч "Спартака" и "Вильярреала" - игра фаворитов группы"

Бывший игрок "Спартака" Фернандо Кавенаги отметил, что в матче красно-белых против "Вильярреала" во 2-м туре группового турнира Лиги Европы нельзя назвать фаворита. По его словам, обе команды претендуют на выход в плей-офф.

- Считаю, что матч "Спартака" и "Вильярреала" - это игра главных фаворитов квартета, - приводят "Известия" слова Кавенаги. - Если говорить про испанцев - это отличная команда, которая имеет в своей обойме великолепных игроков. Однако я не стал бы выделять фаворита в противостоянии "Вильярреала" и "Спартака". Надеюсь, в итоге обе команды выйдут в плей-офф.

Игра состоится сегодня на "Открытие Арене". Начало матча - 22.00