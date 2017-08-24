"Фенербахче" вылетел из Лиги Европы, несмотря на гол Нойштедтера

"Фенербахче" в ответном матче 4-го раунда Лиги Европы проиграл македонскому "Вардару" - 1:2. Единственный мяч в составе стамбульской команды забил россиянин Роман Нойштедтер. В первом матче "канарейки" проиграли со счетом 0:2 и вылетели из турнира.

В еще одном поединкеи литовская "Судува" сыграла вничью с болгарским "Лудогорцем" - 0:0. Команда из Болгарии в первой встрече обыграла соперника со счетом 2:0 и вышла в групповой турнир.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Фенербахче" (Турция) - "Вардар" (Македония) - 1:2 (0:0)

Голы: Нойштедтер, 61 (1:0). Джигаури, 68 (1:1). Глигоров, 90+1 (1:2).

Судья: Стефански (Польша).

24 августа. Стамбул. Стадион "Sukru Saracoglu".

Первый матч - 0:2.

"Судува" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:0

Судья: Халис Озкахья (Турция).

24 августа. Мариямполе. Стадион "Suduva".

Первый матч - 0:2.