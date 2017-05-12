Феллаини - лучший игрок недели в Лиге Европы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Как сообщает пресс-служба УЕФА, 29-летний бельгиец набрал 60 процентов голосов и опередил нападающего "Лиона" Александра Ляказетта, за которого проголосовали остальные участники опроса. Феллаини забил гол в ответном матче полуфинала турнира с "Сельтой" (1:1).

Матч "Аякс" – "Манчестер Юнайтед" состоится 24 мая в Стокгольме и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Финал мечты – "МЮ" против "Аякса" // "МЮ" vs "Аякс": проверено "Ростовом"