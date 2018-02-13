23:55 13 февраля | Футбол — Лига Европы

Фанаты ЦСКА почтили память убитого в Сирии летчика

Баннер фанатов ЦСКА на матче с "Црвеной Звездой". Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Баннер фанатов ЦСКА на матче с "Црвеной Звездой". Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Баннер фанатов ЦСКА на матче с "Црвеной Звездой". Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" - ЦСКА фанаты армейцев вывесили баннер в память убитого в Сирии российского летчика Романа Филиппова. Также болельщики красно-синих использовали и другие баннеры.

Отметим, что россияне во втором тайме устроили на своей трибуне файер-шоув результате чего на стадионе произошло задымление.

Напомним, что боевики в Сирии сбили из ПЗРК Су-25 Филипова, когда тот совершал облет зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня. Филипов до последнего держал самолет в воздухе и успел сообщить командованию, что был  атакован. Летчик катапультировался в подконтрольном террористам районе населенного пункта Телль-Дебес.

Црвена Звезда - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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