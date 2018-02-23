Еврокубки-2017/18: есть рекорд! Такого рейтинга у России не было никогда

ЦСКА, "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" одержали четыре победы в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы, принеся восемь зачетных очков в общий рейтинг России за этот сезон. Наши клубы на пятерых (включая "Краснодар") набрали 58 баллов, обеспечив самый высокий коэффициент нашей страны за всю историю - 11,6 балла!
Наши команды по-прежнему создают хороший задел на будущее - увеличивают отрыв от Португалии, сохраняя шестое место в рейтинге. Оно, как известно, позволяет заявлять шесть клубов в еврокубки, три из которых - в Лигу чемпионов. То есть в сезоне-2019/20 мы сможем, как и ближайшим летом, отправить в групповой турнир Лиги чемпионов первую команду России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд - бронзового.
Что касается доходов наших клубов, то список миллионеров по-прежнему возглавляют ЦСКА и "Спартак" - благодаря заработкам в Лиге чемпионов. Участие в 1/16 финала Лиги Европы принесло каждому из участников по 500 тысяч евро. За выход в 1/8 финала УЕФА обязался выплатить еще по 750 тысяч. Их получат ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив". (Александр БОБРОВ)
СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ НАШИ КЛУБЫ
|
Клуб
|
Турнир
|
Сумма*
|
1. ЦСКА
|
ЛЧ/ЛЕ
|
18,45
|
2. Спартак
|
ЛЧ/ЛЕ
|
16,2
|
3. Зенит
|
ЛЕ
|
6,605
|
4. Локомотив
|
ЛЕ
|
5,77
|
5. Краснодар
|
ЛЕ
|
0,48
* В миллионах евро. Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав.
СКОЛЬКО ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. ЦСКА
|
ЛЧ/ЛЕ
|
13
|
4
|
17
|
2. Зенит
|
ЛЕ
|
15
|
0
|
15
|
3. Локомотив
|
ЛЕ
|
12
|
0
|
12
|
4. Спартак
|
ЛЧ/ЛЕ
|
7
|
4
|
11
|
5. Краснодар
|
ЛЕ
|
3
|
0
|
3
Всего: 58 очков, 5 команд, коэффициент 11,600, 4-е место в сезоне.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 - 2017/18)
|
Страна
|
13/14
|
14/15
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
23,000
|
20,214
|
23,928
|
20,142
|
14,714
|
103
|
101,998
|
7 (5*)
|
2. Англия
|
16,785
|
13,571
|
14,250
|
14,928
|
17,071
|
119,5
|
76,605
|
7 (6)
|
3. Италия
|
14,166
|
19,000
|
11,500
|
14,250
|
14,166
|
85
|
73,082
|
6 (4)
|
4. Германия
|
14,714
|
15,857
|
16,428
|
14,571
|
7,714
|
54
|
69,284
|
7 (3)
|
5. Франция
|
8,500
|
10,916
|
11,083
|
14,416
|
9,333
|
56
|
54,248
|
6 (3)
|
6. РОССИЯ
|
10,416
|
9,666
|
11,500
|
9,200
|
11,600
|
58
|
52,382
|
5 (3)
|
7. Португалия
|
9,916
|
9,083
|
10,500
|
8,083
|
8,666
|
52
|
46,248
|
6 (2)
|
8. Украина
|
7,833
|
10,000
|
9,800
|
5,500
|
7,800
|
39
|
40,933
|
5 (2)
|
9. Бельгия
|
6,400
|
9,600
|
7,400
|
12,500
|
2,600
|
13
|
38,500
|
5 (0)
|
10. Турция
|
6,700
|
6,000
|
6,600
|
9,700
|
6,800
|
34
|
35,800
|
5 (1)
|
11. Австрия
|
7,800
|
4,125
|
3,800
|
7,375
|
7,500
|
30
|
30,600
|
4 (1)
|
12. Швейцария
|
7,200
|
6,900
|
5,300
|
4,300
|
6,100
|
30,5
|
29,800
|
5 (1)
|
13. Чехия
|
8,000
|
3,875
|
7,300
|
5,500
|
5,100
|
25,5
|
29,775
|
5 (1)
|
14. Голландия
|
5,916
|
6,083
|
5,750
|
9,100
|
2,900
|
14,5
|
29,749
|
5 (0)
|
15. Греция
|
6,100
|
6,200
|
5,400
|
5,800
|
5,100
|
25,5
|
28,600
|
5 (0)
|
16. Хорватия
|
4,375
|
6,875
|
4,500
|
5,125
|
5,125
|
20,5
|
26,000
|
4 (0)
|
17. Дания
|
3,800
|
2,900
|
5,500
|
8,500
|
5,250
|
21
|
25,950
|
4 (0)
|
18. Израиль
|
5,750
|
1,375
|
2,250
|
6,750
|
5,625
|
22,5
|
21,750
|
4 (0)
|
19. Кипр
|
2,750
|
3,300
|
3,000
|
5,500
|
7,000
|
28
|
21,550
|
4 (0)
|
20. Румыния
|
6,875
|
5,125
|
2,250
|
3,300
|
2,900
|
14,5
|
20,450
|
5 (0)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2019/20.
л-нт Чеснокофф
ПСЖ вылетает. При удачной жеребьёвке реально догнать картавых)
06:17
алехандрорус
А ведь работает рейтинг, реально это место нашего чемпионата в Европе.. и на большее при текущем положении дел как-то глупо претендовать..
04:09
эд.гар
Рано радуетесь "рекордсмены". Завтра УЕФА примет решение о запрете российским болелам выезжать на матчи их клубов. Получится, что Спам , как всегда, обделался в Европе и нагадил всем остальным российским клубам.
02:46
Millwall82
Спартак затащил))))
02:13