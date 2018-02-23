Еврокубки-2017/18: есть рекорд! Такого рейтинга у России не было никогда

ЦСКА, "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" одержали четыре победы в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы, принеся восемь зачетных очков в общий рейтинг России за этот сезон. Наши клубы на пятерых (включая "Краснодар") набрали 58 баллов, обеспечив самый высокий коэффициент нашей страны за всю историю - 11,6 балла!

Наши команды по-прежнему создают хороший задел на будущее - увеличивают отрыв от Португалии, сохраняя шестое место в рейтинге. Оно, как известно, позволяет заявлять шесть клубов в еврокубки, три из которых - в Лигу чемпионов. То есть в сезоне-2019/20 мы сможем, как и ближайшим летом, отправить в групповой турнир Лиги чемпионов первую команду России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд - бронзового.

Что касается доходов наших клубов, то список миллионеров по-прежнему возглавляют ЦСКА и "Спартак" - благодаря заработкам в Лиге чемпионов. Участие в 1/16 финала Лиги Европы принесло каждому из участников по 500 тысяч евро. За выход в 1/8 финала УЕФА обязался выплатить еще по 750 тысяч. Их получат ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив". (Александр БОБРОВ)

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ НАШИ КЛУБЫ

Клуб Турнир Сумма* 1. ЦСКА ЛЧ/ЛЕ 18,45 2. Спартак ЛЧ/ЛЕ 16,2 3. Зенит ЛЕ 6,605 4. Локомотив ЛЕ 5,77 5. Краснодар ЛЕ 0,48

* В миллионах евро. Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав.

СКОЛЬКО ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. ЦСКА ЛЧ/ЛЕ 13 4 17 2. Зенит ЛЕ 15 0 15 3. Локомотив ЛЕ 12 0 12 4. Спартак ЛЧ/ЛЕ 7 4 11 5. Краснодар ЛЕ 3 0 3

Всего: 58 очков, 5 команд, коэффициент 11,600, 4-е место в сезоне.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 - 2017/18)

Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Очки Сумма Клубы 1. Испания 23,000 20,214 23,928 20,142 14,714 103 101,998 7 (5*) 2. Англия 16,785 13,571 14,250 14,928 17,071 119,5 76,605 7 (6) 3. Италия 14,166 19,000 11,500 14,250 14,166 85 73,082 6 (4) 4. Германия 14,714 15,857 16,428 14,571 7,714 54 69,284 7 (3) 5. Франция 8,500 10,916 11,083 14,416 9,333 56 54,248 6 (3) 6. РОССИЯ 10,416 9,666 11,500 9,200 11,600 58 52,382 5 (3) 7. Португалия 9,916 9,083 10,500 8,083 8,666 52 46,248 6 (2) 8. Украина 7,833 10,000 9,800 5,500 7,800 39 40,933 5 (2) 9. Бельгия 6,400 9,600 7,400 12,500 2,600 13 38,500 5 (0) 10. Турция 6,700 6,000 6,600 9,700 6,800 34 35,800 5 (1) 11. Австрия 7,800 4,125 3,800 7,375 7,500 30 30,600 4 (1) 12. Швейцария 7,200 6,900 5,300 4,300 6,100 30,5 29,800 5 (1) 13. Чехия 8,000 3,875 7,300 5,500 5,100 25,5 29,775 5 (1) 14. Голландия 5,916 6,083 5,750 9,100 2,900 14,5 29,749 5 (0) 15. Греция 6,100 6,200 5,400 5,800 5,100 25,5 28,600 5 (0) 16. Хорватия 4,375 6,875 4,500 5,125 5,125 20,5 26,000 4 (0) 17. Дания 3,800 2,900 5,500 8,500 5,250 21 25,950 4 (0) 18. Израиль 5,750 1,375 2,250 6,750 5,625 22,5 21,750 4 (0) 19. Кипр 2,750 3,300 3,000 5,500 7,000 28 21,550 4 (0) 20. Румыния 6,875 5,125 2,250 3,300 2,900 14,5 20,450 5 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2019/20.