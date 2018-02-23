01:55 | Футбол — Лига Европы

Еврокубки-2017/18: есть рекорд! Такого рейтинга у России не было никогда

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ЦСКА, "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" одержали четыре победы в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы, принеся восемь зачетных очков в общий рейтинг России за этот сезон. Наши клубы на пятерых (включая "Краснодар") набрали 58 баллов, обеспечив самый высокий коэффициент нашей страны за всю историю - 11,6 балла!

Наши команды по-прежнему создают хороший задел на будущее - увеличивают отрыв от Португалии, сохраняя шестое место в рейтинге. Оно, как известно, позволяет заявлять шесть клубов в еврокубки, три из которых - в Лигу чемпионов. То есть в сезоне-2019/20 мы сможем, как и ближайшим летом, отправить в групповой турнир Лиги чемпионов первую команду России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд - бронзового.

Что касается доходов наших клубов, то список миллионеров по-прежнему возглавляют ЦСКА и "Спартак" - благодаря заработкам в Лиге чемпионов. Участие в 1/16 финала Лиги Европы принесло каждому из участников по 500 тысяч евро. За выход в 1/8 финала УЕФА обязался выплатить еще по 750 тысяч. Их получат ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив". (Александр БОБРОВ)

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ НАШИ КЛУБЫ

Клуб

Турнир

Сумма*

1. ЦСКА

ЛЧ/ЛЕ

18,45

2. Спартак

ЛЧ/ЛЕ

16,2

3. Зенит

ЛЕ

6,605

4. Локомотив

ЛЕ

5,77

5. Краснодар

ЛЕ

0,48

* В миллионах евро. Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав.

СКОЛЬКО ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. ЦСКА

ЛЧ/ЛЕ

13

4

17

2. Зенит

ЛЕ

15

0

15

3. Локомотив

ЛЕ

12

0

12

4. Спартак

ЛЧ/ЛЕ

7

4

11

5. Краснодар

ЛЕ

3

0

3

Всего: 58 очков, 5 команд, коэффициент 11,600, 4-е место в сезоне.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 - 2017/18)

Страна

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

23,000

20,214

23,928

20,142

14,714

103

101,998

7 (5*)

2. Англия

16,785

13,571

14,250

14,928

17,071

119,5

76,605

7 (6)

3. Италия

14,166

19,000

11,500

14,250

14,166

85

73,082

6 (4)

4. Германия

14,714

15,857

16,428

14,571

7,714

54

69,284

7 (3)

5. Франция

8,500

10,916

11,083

14,416

9,333

56

54,248

6 (3)

6. РОССИЯ

10,416

9,666

11,500

9,200

11,600

58

52,382

5 (3)

7. Португалия

9,916

9,083

10,500

8,083

8,666

52

46,248

6 (2)

8. Украина

7,833

10,000

9,800

5,500

7,800

39

40,933

5 (2)

9. Бельгия

6,400

9,600

7,400

12,500

2,600

13

38,500

5 (0)

10. Турция

6,700

6,000

6,600

9,700

6,800

34

35,800

5 (1)

11. Австрия

7,800

4,125

3,800

7,375

7,500

30

30,600

4 (1)

12. Швейцария

7,200

6,900

5,300

4,300

6,100

30,5

29,800

5 (1)

13. Чехия

8,000

3,875

7,300

5,500

5,100

25,5

29,775

5 (1)

14. Голландия

5,916

6,083

5,750

9,100

2,900

14,5

29,749

5 (0)

15. Греция

6,100

6,200

5,400

5,800

5,100

25,5

28,600

5 (0)

16. Хорватия

4,375

6,875

4,500

5,125

5,125

20,5

26,000

4 (0)

17. Дания

3,800

2,900

5,500

8,500

5,250

21

25,950

4 (0)

18. Израиль

5,750

1,375

2,250

6,750

5,625

22,5

21,750

4 (0)

19. Кипр

2,750

3,300

3,000

5,500

7,000

28

21,550

4 (0)

20. Румыния

6,875

5,125

2,250

3,300

2,900

14,5

20,450

5 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2019/20.

 

5
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КОММЕНТАРИИ (5)
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л-нт Чеснокофф

ПСЖ вылетает. При удачной жеребьёвке реально догнать картавых)

06:17

алехандрорус

А ведь работает рейтинг, реально это место нашего чемпионата в Европе.. и на большее при текущем положении дел как-то глупо претендовать..

04:09

эд.гар

Рано радуетесь "рекордсмены". Завтра УЕФА примет решение о запрете российским болелам выезжать на матчи их клубов. Получится, что Спам , как всегда, обделался в Европе и нагадил всем остальным российским клубам.

02:46

Millwall82

Спартак затащил))))

02:13

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