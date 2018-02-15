23:42 15 февраля | Футбол — Лига Европы

Евгений Кафельников - о матче "Спартак" - "Атлетик": "40 тысяч болельщиков получили ноль эмоций и троллинг"

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Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников ожидает издевательских комментариев от фанатов ЦСКА, "Зенита" и "Локомотива" после поражения красно-белых в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3). Также Кафельников подчеркнул, что болельщики "Спартака" не получили положительных эмоций от этой игры.

"40 тысяч пришли сегодня,а получили ноль эмоций и троллинг от коней,бомжей и лохомотов", – написал теннисист в своем Твиттере.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ess78

Кафель вообще шизик полный.Как вообще можно его мнение на всеобщее показывать!?Ему даже и коменты то писать нерекомендуется.

00:07

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