Евгений Кафельников - о матче "Спартак" - "Атлетик": "40 тысяч болельщиков получили ноль эмоций и троллинг"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников ожидает издевательских комментариев от фанатов ЦСКА, "Зенита" и "Локомотива" после поражения красно-белых в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3). Также Кафельников подчеркнул, что болельщики "Спартака" не получили положительных эмоций от этой игры.

"40 тысяч пришли сегодня,а получили ноль эмоций и троллинг от коней,бомжей и лохомотов", – написал теннисист в своем Твиттере.