Эусебио Сакристан: "Знаем, насколько талантливы игроки "Зенита"

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" выразил восхищение Санкт-Петербургом и местной одноименной ареной. Специалист подчеркнул, что у басков хорошие предчувствия перед игрой.

– Как чувствует себя команда после трех поражений в последних матчах?

– Команда в прекрасном состоянии. Несмотря на три поражения, мы чувствуем себя хорошо. У нас хорошие предчувствия, прекрасный настрой. Верим, что добьемся лучших результатов. Есть некоторые моменты, которые стоит проработать, но мы с большим воодушевлением готовимся к матчу с такой прекрасной командой, как "Зенит" и надеемся на победу.

– Что должен сделать "Реал Сосьедад" для победы над "Зенитом"?

– Прекрасный город, прекрасный стадион. Нам здесь очень нравится. Ждем игры, уважаем футболистов "Зенита", знаем насколько они талантливы. Все это придает нам еще больше эмоций. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится в четверг, 28 сентября, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.