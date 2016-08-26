00:30 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Еськов зафиксировал выход "Олимпиакоса" в групповой турнир Лиги Европы

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В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Олимпиакос" в добавленное время обыграл португальскую "Ароку" и вышел в групповой турнир. Отметим, что встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет 26 августа и начнется в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Олимпиакос" (Греция) – "Арока" (Португалия) – 2:1 д. в. (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Жеже, 80 (0:1). Домингес, 94 (1:1). Идейе, 113 (2:1).

Судья: ЕСЬКОВ (Россия).

Первый матч – 1:1.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/qualify/-4/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

щас протест подадут, почему матч судил русский, мы же с португалами боремся за 6 место

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