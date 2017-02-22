Эрнани: "Полагаю, у "Зенита" есть шансы выйти в финал Лиги Европы"

Полузащитник "Зенита" Эрнани назвал пас, завершение атак и движение своими главными достоинствами, информирует пресс-служба УЕФА. Также бразилец отметил, что не общался с главным тренером Мирчей Луческу до перехода в клуб.

– Вас приобрели, чтобы заменить Акселя Витселя. Готовы к этому?

– Я говорил, что необходимо время на адаптацию. Витсель играл на высочайшем уровне, у него были предложения и возможность перейти в ряд великих клубов, и он выбрал Китай. Мы должны реагировать соответствующим образом. Я хочу играть вне зависимости от того, заменяю я Витселя или нет. Просто хочу играть и делать свою работу как можно лучше.

– "Зенит" вышел из группы без особых трудностей. Как далеко ваш клуб может пробиться?

– У нас есть несколько великолепных игроков, так что неудивительно, что "Зенит" вышел из группы достаточно легко. Но для этого каждому пришлось изрядно потрудиться, каждый качественно выполнял свою работу. Но сейчас новая стадия, решающие матчи, а потому надо концентрироваться еще сильнее. Полагаю, у нас есть все, чтобы сыграть заметную роль в этом турнире и, возможно, даже пробиться в финал. А там, кто знает, может, мы и выиграем трофей.

– Вы раньше знали Мирчу Луческу?

– Нет. Я слышал о нем, потому что он работал с Фернандинью и Жадсоном, которые играли в моем бывшем клубе, а также с другими бразильскими игроками. Я знаю, что ему нравится работать с футболистами из нашей страны, потому постарался его немного изучить.

– Жулиану сказал, что Луческу звонил ему лично. Вам тоже?

– Нет-нет. Я был в отпуске, все отдыхали. Я прилетел в Россию, прошел необходимое обследование, а потом вернулся в Бразилию. После чемпионата у меня было несколько свободных дней, которые я провел с семьей. Лично с Луческу я пообщался только после того, как во второй раз прилетел в Россию.

– Как он помогал вам адаптироваться? Что он говорил человеку, попавшему в совершенно другой мир?

– Он рассказал, что от меня требуется, как я могу усилить команду и что ему не нравится во время матчей. Так что у меня есть возможность играть на самом высоком уровне. Он постоянно говорит со мной, и это хорошо. Я всегда получаю от него советы.

– Каковы ваши главные достоинства как игрока?

– Я бы назвал пас, завершение атак и движение. Уверен, что этот переход полезен для моей карьеры, поэтому хочется воплотить все задуманное на практике и добиться успехов.