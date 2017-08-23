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19:59 | Футбол — Лига Европы

Эрик тен Хаг: "Утрехт" вынужден тренироваться на "Петровском", но на игру с "Зенитом" это не повлияет"

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Главный тренер "Утрехта" Эрик тен Хаг в преддверии ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги Европы против "Зенита" подчеркнул, что для выхода в групповой турнир его подопечным хватит одного гола. Первая встреча команд в Голландии завершилась победой хозяев поля – 1:0.

– Вы вынуждены тренироваться на "Петровском", но играть будете на стадионе "Санкт-Петербург". Ваше отношение к этому?

– Это данность. Мы не можем с этим ничего не сделать. Но на игру это не повлияет.

– Вы победили со счетом 1:0 в первом матче. Значит ли это, что вам хватит одного гола в ответной игре?

– Да. Нам достаточно будет забить только один гол. (Гоша ЧЕРНОВ)

Ответный матч "Зенита" и "Утрехта" состоится 24 августа. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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голос из Санкт-Петербурга

Да уж. По законам гостеприимства Утрехту предоставили лучшую поляну, а они не довольны. В любом случае завтра по регламенту потренируются на Крестовском. Чего баламутить? Или журналисты были "заточены" для "червоточины"...

20:21

Millwall82

Травокур, на Петровиче лучший газон в РФПЛ, в любое время.

20:06