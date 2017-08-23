Эрик тен Хаг: "Утрехт" вынужден тренироваться на "Петровском", но на игру с "Зенитом" это не повлияет"

Главный тренер "Утрехта" Эрик тен Хаг в преддверии ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги Европы против "Зенита" подчеркнул, что для выхода в групповой турнир его подопечным хватит одного гола. Первая встреча команд в Голландии завершилась победой хозяев поля – 1:0.

– Вы вынуждены тренироваться на "Петровском", но играть будете на стадионе "Санкт-Петербург". Ваше отношение к этому?

– Это данность. Мы не можем с этим ничего не сделать. Но на игру это не повлияет.

– Вы победили со счетом 1:0 в первом матче. Значит ли это, что вам хватит одного гола в ответной игре?

– Да. Нам достаточно будет забить только один гол. (Гоша ЧЕРНОВ)

Ответный матч "Зенита" и "Утрехта" состоится 24 августа. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.