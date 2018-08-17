Экс-игрок "Зенита" Хави Гарсия поздравил клуб с победой над минским "Динамо"

Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия на русском языке поздравил петербургский клуб с победой над минским "Динамо" (8:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

- Поздравляю "Зенит", огромная победа! Успехов в финальной квалификации! - написал 31-летний испанец в Твиттере.

Поздравляю Зенит, огромная победа! Успехов в финальной квалификации! @zenit_spb – Javi Garcia (@javigarcia06) 17 августа 2018 г.

"Зенит" прошел в четвертый отброчный раунд Лиги Европы по сумме двух матчей (8:5), где встретится с "Мольде". Матчи пройдут 23 и 30 августа. Жеребьевка группового турнира пройдет 31 августа в Монако.

"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Видео всех голов! //

За "Зенит" болели как никогда. Пришлось использовать теплоходы //

"Зенит"! Ты круче "Барселоны"!