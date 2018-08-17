16:25 | Футбол — Лига Европы

Экс-игрок "Зенита" Хави Гарсия поздравил клуб с победой над минским "Динамо"


Бывший полузащитник "Зенита"  Хави Гарсия на русском языке поздравил петербургский клуб с победой над минским "Динамо" (8:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы

Поздравляю "Зенит", огромная победа! Успехов в финальной квалификации! - написал 31-летний испанец в Твиттере.

"Зенит" прошел в четвертый отброчный раунд Лиги Европы по сумме двух матчей (8:5), где встретится с "Мольде". Матчи пройдут 23 и 30 августа. Жеребьевка группового турнира пройдет 31 августа в Монако.

"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Видео всех голов! //
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