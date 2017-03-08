Эдуардо Бериссо: "Мостового на поле не выпустил бы"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо подчеркнул, что не считает свою команду фаворитом в противостоянии с "Краснодаром" в 1/8 финала Лиги Европы. Также он передал привет Александру Мостовому, вместе с которым играл в составе команды из Виго, передает спецкор "СЭ" Александр ВИШНЕВСКИЙ.

– Для вас главное победить в первой игре или не пропустить?

– Это субъективно. Против "Шахтера" в прошлом раунде мы не смогли дома ни победить, ни сохранить ворота сухими. Но все равно прошли в следующий раунд за счет победы в гостях. Мы относимся к предстоящей игре как к двухматчевому противостоянию, что и определяет стратегию. Нельзя сказать, какая из задач важнее – забить или не пропустить, сценарий игры может оказаться любым.

– Согласны, что "Сельта" – фаворит пары?

– Нет! Обе команды прошли сложные матчи в прошлом раунде "Краснодар" превзошел "Фенербахче", мы прошли "Шахтер". Считаю, что фаворита в нашей паре нет. Мы не думаем об оценке шансов, а просто хотим показать лучшую игру и надеемся на позитивный результат.

– Что скажете о важных потерях в составе "Краснодара"?

– Они не облегчают нам задачу. У "Краснодара" есть достойная замена выбывшим футболистам. Из-за кадровых потерь у соперника мы немного более спокойны. Но мы со всем вниманием должны отнестись к тем футболистам, которые их заменят.

– Вы играли вместе с Мостовым и Карпиным в "Сельте". Вы бы включили их в состав "Сельты", если бы была такая возможность и они были бы молоды?

– Нет, ни за что!

– Мостовой просил передать вам привет.

– Александру тоже большой привет! Но я все равно не выпустил бы его на поле!