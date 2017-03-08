Эдин Джеко: "Сейчас у меня 2 хет-трика в Лиге Европы, и надеюсь, что впереди их еще много"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко накануне матча 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом" заявил, что не чувствует себя на свои 30 лет. Также он надеется, что ему удастся еще не раз сможет оформить хет-трик.

- Да, мне почти 31 год, и я допускаю, что провожу, пожалуй, лучший сезон, - цитирует пресс-служба УЕФА Джеко. - Но я не чувствую себя на 30, я в отличной форме и много работаю до и после тренировок. Забить три мяча в одной игре непросто, но когда делаю это в Лиге Европы, то понимаю, что добился чего-то большого и это мотивирует меня. У меня 2 хет-трика в Лиге Европы, и надеюсь, что впереди их еще много.

После первого хет-трика в матче против "Виктории" я забрал мяч домой, и моя дочь Уна потом играла с ним весь день. Конечно, я тогда посвятил ей второй хет-трик.