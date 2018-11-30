Дженнаро Гаттузо: "Возник страх, когда "Дюделанж" сравнял счет"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо признался, что "Дюделанж" доставил его команде проблемы в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Люксембургский клуб проиграл со счетом 2:5, но по ходу игры вел – 2:1.

– Когда соперник сравнял, у нас возник страх, а до этого игра складывалась хорошо, – цитирует Sky Italia Гаттузо. – Не бывает легких игр. "Дюделанж" умеет играть в футбол. У него нет хорошей выносливости, и это показывает большое число пропущенных в конце голов, но когда эта команда в игре, она создает проблемы. Мы хорошо отреагировали, когда стали проигрывать. Стали прессинговать, усерднее работать. Я знал, что мы будем бороться.