08:51 | Футбол — Лига Европы

Дженнаро Гаттузо: "Возник страх, когда "Дюделанж" сравнял счет"

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Главный тренер "Милана"  Дженнаро Гаттузо признался, что "Дюделанж" доставил его команде проблемы в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Люксембургский клуб проиграл со счетом 2:5, но по ходу игры вел – 2:1.

– Когда соперник сравнял, у нас возник страх, а до этого игра складывалась хорошо, – цитирует Sky Italia Гаттузо. – Не бывает легких игр. "Дюделанж" умеет играть в футбол. У него нет хорошей выносливости, и это показывает большое число пропущенных в конце голов, но когда эта команда в игре, она создает проблемы. Мы хорошо отреагировали, когда стали проигрывать. Стали прессинговать, усерднее работать. Я знал, что мы будем бороться.

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