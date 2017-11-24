Джефферсон Фарфан: "Матч со "СКА-Хабаровск" будет не менее сложным, чем игра с "Копенгагеном"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан подчеркнул, что матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Копенгагеном" (2:1) получился сложным. По словам хавбека, железнодорожники проделали большую работу, что стало ключом к успеху.

– Довольны результатом матча? – вопрос Фарфану.

– Это была очень сложная игра. Девяносто минут наша команда делала большую работу, и это стало ключом к успеху. Мы отдаем себе отчет, что в понедельник предстоит провести тяжелый матч в Хабаровске, а этот мы уже забыли. Будем готовиться к следующей встрече, которая обещает быть не менее сложной.

– Вы мало тренировались перед игрой с "Копенгагеном". Было тяжело на поле?

– Вы, наверное, знаете, что я очень много времени провел в самолете – более пятидесяти часов за последнюю неделю. Я играл за свою сборную, поэтому нормально, что вернулся оттуда немного уставшим. Но мое желание помочь сборной и "Локомотиву" поспособствовало преодолению физической усталости. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Ранее "Локо" обратился в РФПЛ просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получили отказ. Напомним, что накануне ЦСКА в гостевом матче победил "СКА-Хабаровск" (4:2). Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16 градусов.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.