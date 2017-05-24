Джастин Клайверт - в запасе "Аякса" на финал Лиги Европы против "МЮ"

Стал известен состав "Аякса" на финал Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Нападающий амстердамцев Джастин Клайверт, сын экс-форварда сборной Голландии Патрика Клайверта, остался в запасе.

Полностью заявка "Аякса" выглядит следующим образом: Онана - Фелтман, Санчес, де Лигт, Ридевалд - Классен, Шене, Зиех, Б. Траоре, Дольберг, Юнес; запасные - Бур, Тете, Вестерманн, Ф. де Йонг, ван де Бек, Клайверт, Нерес.

Матч "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня, 24 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.