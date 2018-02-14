Доменико Кришито: "Полностью восстановился и готов сыграть против "Селтика"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал о том, что он готов сыграть в матче против "Селтика" в Лиге Европы. По его словам, он полностью восстановился от травмы.

– Да, "Бавария" и ПСЖ одержали крупные победы над шотландцами, но ведь и мы пока не встречались с топ-клубами, - цитирует "Р-Спорт" Кришито. - В Лиге Европы у нас были более скромные соперники. Я смотрел достаточно много видео с матчей "Селтика" и знаю, о чем говорю. Разумеется, мы достаточно сильны для того, чтобы пройти такого соперника, но просто не будет. Важно сыграть как настоящая команда.



Самочувствие? Сейчас все окей. Полностью восстановился и готов сыграть против "Селтика".

Матч "Селтик" – "Зенит" пройдет 15 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.