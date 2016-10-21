01:08 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Доменико Кришито: "Лодыгин – очень хороший вратарь, никто не застрахован от ошибки"

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито после победы над "Дандолком" (2:1) в гостевом матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что команда не могла сразу прийти в себя после пропущенного гола. По словам итальянца, "Зениту" было важно продлить победную серию, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– В первом тайме тяжело пришлось "Зениту"?

– Не просто было с командой, которая в основном играет от обороны. Но в целом все для нас сложилось хорошо. Мы стали находить свободные зоны и реализовали в итоге свое преимущество.

– Пропущенный гол подстегнул "Зенит"?

– Да. Хотя после пропущенного мяча сразу прийти в себя было не просто. Поэтому очень рад, что в итоге выиграли.

– Удалось ли поговорить с Лодыгиным в раздевалке?

– Юра – очень хороший вратарь. Конечно, он очень расстроен, но в футболе от ошибки не застрахован никто.

– Оцените ситуацию в группе?

– Было важно выиграть и продолжить победную серию.

– В чем "Зенит" ошибался сегодня?

– Проблема была, пожалуй, лишь в скорости в первом тайме.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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машинист123рус

AK-85...а ты что без грешный что ли?

01:30

AK-85

Ну вот, ошибка, а то некто Платинум с пеной у рта доказывал, что был рикошет))

01:27

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