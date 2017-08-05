20:08 5 августа | Футбол — Лига Европы
Газета № 7412, 07.08.2017

Дмитрий Аленичев: "Год после АЕК? Давайте не будем об этом"

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Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев пожелал удачи "Спартаку" в матче 4-го тура чемпионата России против "Зенита", который состоится 6 августа. Специалист отметил, что ему было приятно посетить Академию имени Черенкова, на которой его команда обыграла "Спартак-2" в матче 6-го тура ФНЛ.

- Год после матча с АЕК. Какие воспоминания?

- Давайте не будем про АЕК.

- Сегодня играли в спартаковском месте. Почувствовали что-то особенное?

- Да. Спартаковская аура. Болельщики даже меня вспомнили кричалками. Было очень приятно. Некоторых ребят из "Спартака-2" раньше привлекал в основу, так что была небольшая ностальгия. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать удачи красно-белым в матче с "Зенитом".

- Как вам "Спартак-2"?

Ребята хорошо взаимодействуют, видна спартаковская философия. Гунько следует ее принципам. Но не хватает дядьки, чтобы заводить молодых ребят. Считаю, правильно делают, что доверяют молодым. В будущем хотел бы видеть больше воспитанников в основе. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, 4 августа 2016 года "Спартак" под руководством Аленичева по сумме двух матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы проиграл кипрскому АЕК, на следующий день было объявлено об уходе тренера из московского клуба.

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Газета № 7412, 07.08.2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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maximalist

Из-за Аленичева Бердыев не стал Главным тренером в сборной России. Не забудем, не простим!!!

22:17 5 августа

баламошка

Нормальных вопросов не можешь задать, "журналист"? Днарь полный, пескарь пера, а не акула. Год прошёл, а нового прикола не придумал, сплагиатил - и доволен. И откуда таких идиотов в журналистику набирают? Из Дом-2? Клоуны. P.S. Димоним!)

20:16 5 августа