Дмитрий Аленичев: "Год после АЕК? Давайте не будем об этом"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев пожелал удачи "Спартаку" в матче 4-го тура чемпионата России против "Зенита", который состоится 6 августа. Специалист отметил, что ему было приятно посетить Академию имени Черенкова, на которой его команда обыграла "Спартак-2" в матче 6-го тура ФНЛ.

- Год после матча с АЕК. Какие воспоминания?

- Давайте не будем про АЕК.

- Сегодня играли в спартаковском месте. Почувствовали что-то особенное?

- Да. Спартаковская аура. Болельщики даже меня вспомнили кричалками. Было очень приятно. Некоторых ребят из "Спартака-2" раньше привлекал в основу, так что была небольшая ностальгия. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать удачи красно-белым в матче с "Зенитом".

- Как вам "Спартак-2"?

Ребята хорошо взаимодействуют, видна спартаковская философия. Гунько следует ее принципам. Но не хватает дядьки, чтобы заводить молодых ребят. Считаю, правильно делают, что доверяют молодым. В будущем хотел бы видеть больше воспитанников в основе. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, 4 августа 2016 года "Спартак" под руководством Аленичева по сумме двух матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы проиграл кипрскому АЕК, на следующий день было объявлено об уходе тренера из московского клуба.