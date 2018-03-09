"Динамо" сыграло вничью с "Лацио" на выезде

"Лацио" и киевское "Динамо" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра проходила в Риме и завершилась со счетом 2:2.

Киевляне открыли счет в начале второго тайма усилиями полузащитника Виктора Циганкова, но уже через 10 минут римляне вышли вперед - отличились Чиро Иммобиле и Фелипе Андерсон. Ничью гостям принес гол Жуниора Мораеса.

Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

"Лацио" (Италия) - "Динамо" (Украина) - 2:2 (0:0)

Голы: Цыганков, 52 (0:1). Иммобиле, 54 (1:1). Фелипе Андерсон, 62 (2:1). Мораес, 79 (2:2).

"Лацио": Стракоша, Баста (Габаррон, 74), Раду, де Фрай, Лукаку, Уоллас (Нани, 85), Лукас, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Мурджа (Пароло, 74), Иммобиле.

"Динамо": Бойко, Морозюк, Кадар, Пиварич, Кендзера, Бурда, Гармаш, Буяльский, Шапаренко (Мораес, 67), Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Пиварич, 36. Мурджа, 63. Кадар, 69. Гармаш, 70. Милинкович-Савич, 71. Лукаку, 81. Бойко, 90.

Удаление: Гармаш (Динамо), 90+6 (после матча).

Судья: Кружляк (Словакия).

8 марта. Рим. Стадион "Олимпико".