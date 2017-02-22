Дик Адвокат: "Краснодар" показал, что есть команда, которая сильнее "Фенербахче"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат призвал не делать трагедии по поводу вылета из Лиги Европы. Сегодня стамбульцы сыграли вничью с "Краснодаром" (1:1) в ответном матче 1/16 финала и уступили по сумме двух матчей (1:2).

- Можно придумать много причин поражения, много сценариев написать: может, у них лучше тренер, может, лучше игроки. Но как бы то ни было, они были лучше нас - и в первом матче, и во втором. Сегодня "Краснодар" показал, что есть команда, которая сильнее нашей, - цитирует ТАСС Адвоката.- Я очень расстроен. И наши игроки тоже. Мы очень переживаем, болельщики тоже, но на этом нельзя зацикливаться, нужно двигаться дальше.

Такого рода ситуации бывают у многих. Например, "Барселона" недавно поиграла 0:4. Поверьте, мы не думаем, что находимся на пике силы - нам, безусловно, есть в чем прибавлять и к чему стремиться.

Если мы займем второе место в чемпионате Турции и выиграем Кубок страны, то думаю, этот сезон можно будет признать успешным. То, что мы вылетели из Лиги Европы - это не конец.