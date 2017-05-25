Дэвид Бекхэм: "Победа "МЮ" в Лиге Европы особенно важна для города в этот тяжелый момент"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм подчеркнул важность победы команды в финале Лиги Европы над "Аяксом" (2:0) не только для клуба, но и для города и страны в целом после трагических событий. 22 мая на "Манчестер Арене" произошел теракт после концерта американской певицы Арианы Гранде, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, более 50 получили ранения.

– Сегодня было кое-что важнее спорта, – подчеркнул Бекхэм. – Да, это большое событие для "Манчестер Юнайтед", но еще большее – для города и для страны. В то время, когда нас охватило горе за тех, кто потерял своих любимых, спорт несет немного радости в этот тяжелый момент.

Трансляция матча "Аякс" - "МЮ"