Денис Глушаков: "Шансы есть всегда, надо верить себя"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражения от "Атлетика" (1:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы поздравил Ханни с дебютом, а также отметил, что поле было в идеальном состоянии. По словам хавбека, шансы в ответной игре у команды есть.

- В Испании видите шансы?

- Они всегда есть. Надо в себя верить, в свои силы, делать правильные выводы и двигаться вперед.

- Перед игрой пропустили по рюмочке?

- Надо понимать шутки. Какая рюмочка?

- У "Спартака" напряженный график перелетов. Это как-то сказывается?

- Хорошо хоть сократили перелеты. До Сочи летели. А так могли бы летать в Испанию, из Испании, потом опять туда и обратно. Было бы по пять с половиной часов. Что делать? Такова жизнь и роль футболиста. Все летают, все играют. Такой жребий выпал.

- Показалось, что поле было тяжелое.

- Оно было идеальное. Спасибо агрономам, что подготовили его. Ожидали худшего.

- Когда вас заменили, вы отдали капитанскую повязку Комбарову. Это было обговорено в раздевалке?

- Вообще я должен был отдать ее Реброву, но не побегу же ему отдавать, когда мы проигрываем. Потом вице-капитаном у нас идем Комбаров. Нет большой разницы, Реброву ее отдавать или Комбарову при счете 1:3. Каждая секунда на вес золота.

- Ханни по игре понравился?

- Я смотрел по телевизору. Не могу это комментировать. У тренера спросите. Ханни пока мало сыграл. Дебютировал. Можно только с этим поздравить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)