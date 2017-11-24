Даже поражение может вывести "Локомотив" в еврокубковую весну

Приводим расклад в группе F Лиги Европы для московского клуба.
В четверг, 7 декабря, в 6-м туре встречаются: Злин – Локомотив, Копенгаген – Шериф.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Г
|
О
|
1. Шериф
|
5
|
2
|
3
|
0
|
4-2
|
9
|
2. Локомотив
|
5
|
2
|
2
|
1
|
7-4
|
8
|
3. Копенгаген
|
5
|
1
|
3
|
1
|
5-3
|
6
|
4. Злин
|
5
|
0
|
2
|
3
|
1-8
|
2
"Локомотив" выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если:
– победит "Злин";
– сыграет вничью со "Злином", а "Копенгаген" не победит "Шериф" со счетом 4:3, 5:4, 6:5 и так далее. В этом случае у трех команд будет по 9 очков, и железнодорожники будут выше за счет дополнительных показателей;
– проиграет "Злину", а "Копенгаген" не сможет победить "Шериф".
Турнирные таблицы группового раунда и календарь Лиги Европы – здесь
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
бла. в такой группе, с такими соперниками... лидер рфплки еле бздит и бодается за вторую строчку... мрак.
03:14
Andrey2789
Надоели штрафы ГИБДД? Так, не плати! Есть легальный способ их избежать. Я себе взял такую штуку http://shtrafystop.blogspot.com и теперь вообще забыл о штрафах! Номер автомобиля не видно приборам гаишников и это полностью законно! Они ничего вам не смогут сделать! Убедитесь сами!
02:00