01:30 | Футбол — Лига Европы

Даже поражение может вывести "Локомотив" в еврокубковую весну

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Приводим расклад в группе F Лиги Европы для московского клуба.

В четверг, 7 декабря, в 6-м туре встречаются: Злин – Локомотив, Копенгаген – Шериф.

 

И

В

Н

П

Г

О

1. Шериф

5

2

3

0

4-2

9

2. Локомотив

5

2

2

1

7-4

8

3. Копенгаген

5

1

3

1

5-3

6

4. Злин

5

0

2

3

1-8

2

"Локомотив" выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если:

– победит "Злин";

– сыграет вничью со "Злином", а "Копенгаген" не победит "Шериф" со счетом 4:3, 5:4, 6:5 и так далее. В этом случае у трех команд будет по 9 очков, и железнодорожники будут выше за счет дополнительных показателей;

– проиграет "Злину", а "Копенгаген" не сможет победить "Шериф".

Турнирные таблицы группового раунда и календарь Лиги Европы – здесь

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

бла. в такой группе, с такими соперниками... лидер рфплки еле бздит и бодается за вторую строчку... мрак.

03:14

Andrey2789

Надоели штрафы ГИБДД? Так, не плати! Есть легальный способ их избежать. Я себе взял такую штуку http://shtrafystop.blogspot.com и теперь вообще забыл о штрафах! Номер автомобиля не видно приборам гаишников и это полностью законно! Они ничего вам не смогут сделать! Убедитесь сами!

02:00