Даже поражение может вывести "Локомотив" в еврокубковую весну

Приводим расклад в группе F Лиги Европы для московского клуба.

В четверг, 7 декабря, в 6-м туре встречаются: Злин – Локомотив, Копенгаген – Шериф.

И В Н П Г О 1. Шериф 5 2 3 0 4-2 9 2. Локомотив 5 2 2 1 7-4 8 3. Копенгаген 5 1 3 1 5-3 6 4. Злин 5 0 2 3 1-8 2

"Локомотив" выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если:

– победит "Злин";

– сыграет вничью со "Злином", а "Копенгаген" не победит "Шериф" со счетом 4:3, 5:4, 6:5 и так далее. В этом случае у трех команд будет по 9 очков, и железнодорожники будут выше за счет дополнительных показателей;

– проиграет "Злину", а "Копенгаген" не сможет победить "Шериф".

Турнирные таблицы группового раунда и календарь Лиги Европы – здесь