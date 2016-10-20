"Дандолк" в 20 раз дешевле Витселя

В преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Дандолк" "Зенит" "СЭ" сравнил стоимость составов клубов.

Стоимость всех игроков "Дандолка", по данным transfermarkt.de, составляет 1 150 000 евро против 133 550 000 у обладателя Кубка России. При этом ориентировочный стартовый состав хозяев – 300 тысяч евро против 87 миллионов у "первых одиннадцати" питерцев. Отметим, что некоторые футболисты ирландцев при этом не оценены авторитетным порталом, который специализируется на трансферных вопросах.

"Дандолк". Стартовый состав. Фото "СЭ"

Самый дорогой футболист "Дандолка" Стивен О’Доннел, оцениваемый в 450 000 евро, скорее всего, против "Зенита" не сыграет. Но даже вместе со своим капитаном ирландская команда в 20 раз дешевле одного только Акселя Витселя, ценник на которого составляет 23 миллиона евро.

"Зенит". Стартовый состав. Фото "СЭ"

Матч "Дандолк" – "Зенит" начнется в 22.05 по Москве. "СЭ" проведет его трансляцию.