ЦСКА заявил Мусу и Бистровича на матчи Лиги Европы

ЦСКА включил в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы полузащитника Кристияна Бистровича и нападающего Ахмеда Мусу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армейцев. Дозаявка игроков для участия во втором по значимости еврокубковом турнире завершится в ночь на пятницу, 2 февраля.

"ЦСКА внес в заявку Мусу и Бистровича. В заявке есть и Аарон Оланаре", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Напомним, армейцы в 1/16 финала Лиги Европы сыграют с "Црвеной Звездой". Первый матч состоится 13 февраля в Белграде, ответная игра будет сыграна 21 февраля в Москве.