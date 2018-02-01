13:52 | Футбол — Лига Европы

ЦСКА заявил Мусу и Бистровича на матчи Лиги Европы

Ахмед МУСА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Ахмед МУСА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ЦСКА включил в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы полузащитника Кристияна Бистровича и нападающего Ахмеда Мусу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армейцев. Дозаявка игроков для участия во втором по значимости еврокубковом турнире завершится в ночь на пятницу, 2 февраля.

"ЦСКА внес в заявку Мусу и Бистровича. В заявке есть и Аарон Оланаре", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Напомним, армейцы в 1/16 финала Лиги Европы сыграют с "Црвеной Звездой". Первый матч состоится 13 февраля в Белграде, ответная игра будет сыграна 21 февраля в Москве.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4921344

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