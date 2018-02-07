ЦСКА получит свою квоту билетов на гостевой матч с "Црвеной Звездой" в пятницу

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал "СЭ", когда болельщики красно-синих смогут выкупить билеты на выездную встречу 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды", которая состоится в Белграде 13 февраля.

– Вы говорили, что запросили 1000 билетов. Они уже присланы?

– Вчера коллеги из белградского клуба отправили экспресс-почтой. Дата доставки – пятница, 9 февраля.

– Ровно тысяча?

- Да.

– А заявок уже сколько поступило?

– Не принимали их. Продажи будут вестись в субботу и воскресенье, либо начнем в пятницу – в зависимости от того, когда получим билеты. Соответствующую информацию сразу же опубликуем на официальном сайте ЦСКА. (Виталий АЙРАПЕТОВ)