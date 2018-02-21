21:50 21 февраля | Футбол — Лига Европы

ЦСКА победил "Црвену Звезду" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Црвена Звезда" - 1:0. 45+1-я минута. Победный гол Алана ДЗАГОЕВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Црвена Звезда" - 1:0. 45+1-я минута. Победный гол Алана ДЗАГОЕВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ЦСКА на своем поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Црвену Звезду" (1:0) и вышел в следующую стадию турнира. Единственный гол перед перерывом забил Алан ДзагоевГолевая комбинация армейцев началась с игры рукой.

В первом тайме в составе красно-синих произошла вынужденная замена: вместо Виктора Васина на поле вышел Кирилл Набабкин.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

ЦСКА (Россия) – "Црвена Звезда" – 1:0 (1:0)

Гол: Дзагоев, 45+1.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин (Набабкин, 26), Игнашевич, Мариу Фернандес, Натхо, Витинью (Миланов, 77), Дзагоев, Кучаев, Вернблум, Муса.

"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Ле Таллек, Савич, Родич, Бен Набуан, Дональд (Срнич, 78), Йовичич (Рачич, 88), Крстичич, Радоньич (Аджич, 88), Пешич.

Предупреждения: Ле Таллек, 49. Вернблум, 51. Березуцкий, 66. Стойкович, 68. Кучаев, 83.

Судьи: МАНУЭЛ ДЕ СОУЗА НЕВЕШ. Перейра, Сантуш, Бранку Годинью, Фабиу Вериссиму (все Португалия).

21 февраля. Москва. Стадион "Арена ЦСКА". 18753 зрителя.

Первый матч – 0:0.

ЦСКА - Црвена Звезда

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (147)
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Доктор_Хряк

Вот человек 555 кончил руками. Так что, бугагашка - бери с него пример)))

23:51 21 февраля

Thomas_Boy_

Бу-га-га! ___________ Если даже это американские ястребы, это означает, что они ищут мира с Россией.

23:45 21 февраля

Человек 555

Армейцы с победой и спасибо команде что поздравили с наступающим днём мужиков. Посмотрим как смартак завтра поздравит своих если конечно они их девочками не считают

23:43 21 февраля

Бу-га-га!

Thomas_Boy_____ Тебе эту книжку п_ро_во_к_ато_ры подбросили. Подрывная, нелегальная литература. Ты посмотри на последней странице, где ея выпустили. Стопудово - в Сан-Франциско. Небось, и грязными щупальцами ястребов залапана.

23:41 21 февраля

Человек 555

П_о_в_а_р Спартак бы 5-0 выиграл. --------------- если бы у поросят был бы член а не только сиськи он бы тогда так дома не проиграл бы. как там бы о-7. 1-3. ждём продолжения пока 1-10 вратари на рекордах

23:40 21 февраля

Thomas_Boy_

Бу-га-га! __________ Меня книжка так вштырила, что мультик смотреть, пожалуй, не буду. Даже либерастов с патриотами помирить хочется.

23:36 21 февраля

Доктор_Хряк

Док_ Так-то нормальный результат. Правда Спартак завтра выиграет поуверенней. 23:20--------- 3-0 ! И я тебе подарю чёрного таксиста в Нью-Джерси навсегда :)

23:30 21 февраля

Доктор_Хряк

Бу-га-га! Доктор_Хряк____ Иди, долбень, лесом. Ты даже до тролляры не дотягиваешь. Недоумок. 23:22--------- Продолжай) Чебурашку тебе не продадут. Я запретил.) Будешь работать руками возле помойки)))))

23:28 21 февраля

Бу-га-га!

Thomas_Boy_____ Мультик интереснее книжки.

23:23 21 февраля

kauperwood37

надо бы нашим завтра поддержать, да лохомотам не опозориться, на свиней надежды нет, да и не надо

23:22 21 февраля

Бу-га-га!

Доктор_Хряк____ Иди, долбень, лесом. Ты даже до тролляры не дотягиваешь. Недоумок.

23:22 21 февраля

Док_

Так-то нормальный результат. Правда Спартак завтра выиграет поуверенней.

23:20 21 февраля

Thomas_Boy_

Бу-га-га! ___________ Не. "Приключения кота Леопольда". Там кот говорит: "Ребята, давайте жить дружно".

23:15 21 февраля

Доктор_Хряк

Бу-га-га! Thomas_Boy_____ "Винни - Пух и все-все-все.."? 23:11--------Зачем те старик Винни?) Те надо надувную чебурашку )))))

23:13 21 февраля

Бу-га-га!

Thomas_Boy_____ "Винни - Пух и все-все-все.."?

23:11 21 февраля

Доктор_Хряк

Thomas_Boy_ Доктор_Хряк ___________ Ура! Горные Орлы - только за мир. 23:04--------- Ну да) Остаётся тока выяснить, кто орлы горные, а кто беркуты горные:)))

23:09 21 февраля

spetrov

Армейцев с победой! Сопереживавшим благодарность от души.

23:08 21 февраля

Доктор_Хряк

Святой92 Хряк,тебе 15 лет что ли.Даже»прости господи» чмока и то вежливей выражается) 23:03--------- Ну тебе то точно 26 и в армию ты не собираешьсо)))

23:08 21 февраля

Thomas_Boy_

Бу-га-га! __________ Книжку прочитал о том, что надо жить дружно. Глубоко проникся. Теперь буду проповедовать дружбу и взаимопонимание. Пока не воцарятся оные на форуме. Много времени уйдет, наверное.

23:07 21 февраля

sars882

красавы! нужно больше клубов в плове ЛЕ. болел ЦСКА с победой их команды

23:05 21 февраля

resifi

Всех с победой!!!! Давненько мы не играли в 1/8 Еврокубков!!!&#128521;

23:05 21 февраля

Thomas_Boy_

Доктор_Хряк ___________ Ура! Горные Орлы - только за мир.

23:04 21 февраля

Доктор_Хряк

клад555 Всяким хрякам и прочим неадекватам..ЦСКА выиграл и неважно как..умные всегда болеют за наших....а вы желчью подавитесь! 22:58--------- умник нарисовалсо))) от твоей цска тока название осталось ) гинер и муса и верблунд - точно старлеи армии)))

23:04 21 февраля

Святой92

Хряк,тебе 15 лет что ли.Даже»прости господи» чмока и то вежливей выражается)

23:03 21 февраля

Бу-га-га!

Thomas_Boy_____ В непротивленцы подался? В толстовцы?

23:01 21 февраля

Доктор_Хряк

Thomas_Boy_ Бу-га-га! __________ Надо не обращать внимания на ругательства. И тогда форум будет полон рассуждений непосредственно о футболе. Появятся смех, рисунки и добрые споры (с). 22:55--------- Правильно, Томми. Только сначала я отправлю в реку Неву всех бомжей, ибо помыццо им надо + конюшни надо убрать за собой какашки, что они регулярно делают). ЗЫ: А так , конечно- мир во всём мире !!!:)

23:00 21 февраля

Джаггер555

С такой игрой ЦСКА ничего не светит в лиги Европе.

23:00 21 февраля

клад555

Всяким хрякам и прочим неадекватам..ЦСКА выиграл и неважно как..умные всегда болеют за наших....а вы желчью подавитесь!

22:58 21 февраля

Thomas_Boy_

Бу-га-га! __________ Надо не обращать внимания на ругательства. И тогда форум будет полон рассуждений непосредственно о футболе. Появятся смех, рисунки и добрые споры (с).

22:55 21 февраля

Thomas_Boy_

Доктор_Хряк __________ Конечно. Главное, чтобы все болельщики российских клубов жили дружно. И обнимет "бомжа" "свинья", и обогреет "свинью" "конь". Согласие и понимание не за горами.

22:54 21 февраля

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