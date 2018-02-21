ЦСКА победил "Црвену Звезду" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

ЦСКА на своем поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Црвену Звезду" (1:0) и вышел в следующую стадию турнира. Единственный гол перед перерывом забил Алан Дзагоев. Голевая комбинация армейцев началась с игры рукой.
В первом тайме в составе красно-синих произошла вынужденная замена: вместо Виктора Васина на поле вышел Кирилл Набабкин.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
ЦСКА (Россия) – "Црвена Звезда" – 1:0 (1:0)
Гол: Дзагоев, 45+1.
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин (Набабкин, 26), Игнашевич, Мариу Фернандес, Натхо, Витинью (Миланов, 77), Дзагоев, Кучаев, Вернблум, Муса.
"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Ле Таллек, Савич, Родич, Бен Набуан, Дональд (Срнич, 78), Йовичич (Рачич, 88), Крстичич, Радоньич (Аджич, 88), Пешич.
Предупреждения: Ле Таллек, 49. Вернблум, 51. Березуцкий, 66. Стойкович, 68. Кучаев, 83.
Судьи: МАНУЭЛ ДЕ СОУЗА НЕВЕШ. Перейра, Сантуш, Бранку Годинью, Фабиу Вериссиму (все Португалия).
21 февраля. Москва. Стадион "Арена ЦСКА". 18753 зрителя.
Первый матч – 0:0.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/
Доктор_Хряк
Вот человек 555 кончил руками. Так что, бугагашка - бери с него пример)))
23:51 21 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ Если даже это американские ястребы, это означает, что они ищут мира с Россией.
23:45 21 февраля
Человек 555
Армейцы с победой и спасибо команде что поздравили с наступающим днём мужиков. Посмотрим как смартак завтра поздравит своих если конечно они их девочками не считают
23:43 21 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Тебе эту книжку п_ро_во_к_ато_ры подбросили. Подрывная, нелегальная литература. Ты посмотри на последней странице, где ея выпустили. Стопудово - в Сан-Франциско. Небось, и грязными щупальцами ястребов залапана.
23:41 21 февраля
Человек 555
П_о_в_а_р Спартак бы 5-0 выиграл. --------------- если бы у поросят был бы член а не только сиськи он бы тогда так дома не проиграл бы. как там бы о-7. 1-3. ждём продолжения пока 1-10 вратари на рекордах
23:40 21 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Меня книжка так вштырила, что мультик смотреть, пожалуй, не буду. Даже либерастов с патриотами помирить хочется.
23:36 21 февраля
Доктор_Хряк
Док_ Так-то нормальный результат. Правда Спартак завтра выиграет поуверенней. 23:20--------- 3-0 ! И я тебе подарю чёрного таксиста в Нью-Джерси навсегда :)
23:30 21 февраля
Доктор_Хряк
Бу-га-га! Доктор_Хряк____ Иди, долбень, лесом. Ты даже до тролляры не дотягиваешь. Недоумок. 23:22--------- Продолжай) Чебурашку тебе не продадут. Я запретил.) Будешь работать руками возле помойки)))))
23:28 21 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Мультик интереснее книжки.
23:23 21 февраля
kauperwood37
надо бы нашим завтра поддержать, да лохомотам не опозориться, на свиней надежды нет, да и не надо
23:22 21 февраля
Бу-га-га!
Доктор_Хряк____ Иди, долбень, лесом. Ты даже до тролляры не дотягиваешь. Недоумок.
23:22 21 февраля
Док_
Так-то нормальный результат. Правда Спартак завтра выиграет поуверенней.
23:20 21 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ Не. "Приключения кота Леопольда". Там кот говорит: "Ребята, давайте жить дружно".
23:15 21 февраля
Доктор_Хряк
Бу-га-га! Thomas_Boy_____ "Винни - Пух и все-все-все.."? 23:11--------Зачем те старик Винни?) Те надо надувную чебурашку )))))
23:13 21 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ "Винни - Пух и все-все-все.."?
23:11 21 февраля
Доктор_Хряк
Thomas_Boy_ Доктор_Хряк ___________ Ура! Горные Орлы - только за мир. 23:04--------- Ну да) Остаётся тока выяснить, кто орлы горные, а кто беркуты горные:)))
23:09 21 февраля
spetrov
Армейцев с победой! Сопереживавшим благодарность от души.
23:08 21 февраля
Доктор_Хряк
Святой92 Хряк,тебе 15 лет что ли.Даже»прости господи» чмока и то вежливей выражается) 23:03--------- Ну тебе то точно 26 и в армию ты не собираешьсо)))
23:08 21 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Книжку прочитал о том, что надо жить дружно. Глубоко проникся. Теперь буду проповедовать дружбу и взаимопонимание. Пока не воцарятся оные на форуме. Много времени уйдет, наверное.
23:07 21 февраля
sars882
красавы! нужно больше клубов в плове ЛЕ. болел ЦСКА с победой их команды
23:05 21 февраля
resifi
Всех с победой!!!! Давненько мы не играли в 1/8 Еврокубков!!!😉
23:05 21 февраля
Thomas_Boy_
Доктор_Хряк ___________ Ура! Горные Орлы - только за мир.
23:04 21 февраля
Доктор_Хряк
клад555 Всяким хрякам и прочим неадекватам..ЦСКА выиграл и неважно как..умные всегда болеют за наших....а вы желчью подавитесь! 22:58--------- умник нарисовалсо))) от твоей цска тока название осталось ) гинер и муса и верблунд - точно старлеи армии)))
23:04 21 февраля
Святой92
Хряк,тебе 15 лет что ли.Даже»прости господи» чмока и то вежливей выражается)
23:03 21 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ В непротивленцы подался? В толстовцы?
23:01 21 февраля
Доктор_Хряк
Thomas_Boy_ Бу-га-га! __________ Надо не обращать внимания на ругательства. И тогда форум будет полон рассуждений непосредственно о футболе. Появятся смех, рисунки и добрые споры (с). 22:55--------- Правильно, Томми. Только сначала я отправлю в реку Неву всех бомжей, ибо помыццо им надо + конюшни надо убрать за собой какашки, что они регулярно делают). ЗЫ: А так , конечно- мир во всём мире !!!:)
23:00 21 февраля
Джаггер555
С такой игрой ЦСКА ничего не светит в лиги Европе.
23:00 21 февраля
клад555
Всяким хрякам и прочим неадекватам..ЦСКА выиграл и неважно как..умные всегда болеют за наших....а вы желчью подавитесь!
22:58 21 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Надо не обращать внимания на ругательства. И тогда форум будет полон рассуждений непосредственно о футболе. Появятся смех, рисунки и добрые споры (с).
22:55 21 февраля
Thomas_Boy_
Доктор_Хряк __________ Конечно. Главное, чтобы все болельщики российских клубов жили дружно. И обнимет "бомжа" "свинья", и обогреет "свинью" "конь". Согласие и понимание не за горами.
22:54 21 февраля