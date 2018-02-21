ЦСКА победил "Црвену Звезду" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Црвена Звезда" - 1:0. 45+1-я минута. Победный гол Алана ДЗАГОЕВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЦСКА на своем поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Црвену Звезду" (1:0) и вышел в следующую стадию турнира. Единственный гол перед перерывом забил Алан Дзагоев. Голевая комбинация армейцев началась с игры рукой.

В первом тайме в составе красно-синих произошла вынужденная замена: вместо Виктора Васина на поле вышел Кирилл Набабкин.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

ЦСКА (Россия) – "Црвена Звезда" – 1:0 (1:0)

Гол: Дзагоев, 45+1.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин (Набабкин, 26), Игнашевич, Мариу Фернандес, Натхо, Витинью (Миланов, 77), Дзагоев, Кучаев, Вернблум, Муса.

"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Ле Таллек, Савич, Родич, Бен Набуан, Дональд (Срнич, 78), Йовичич (Рачич, 88), Крстичич, Радоньич (Аджич, 88), Пешич.

Предупреждения: Ле Таллек, 49. Вернблум, 51. Березуцкий, 66. Стойкович, 68. Кучаев, 83.

Судьи: МАНУЭЛ ДЕ СОУЗА НЕВЕШ. Перейра, Сантуш, Бранку Годинью, Фабиу Вериссиму (все Португалия).

21 февраля. Москва. Стадион "Арена ЦСКА". 18753 зрителя.

Первый матч – 0:0.