CAS допустил "Милан" до участия в Лиге Европы в сезоне-2018/19

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на официальном сайте объявил о решении отменить вердикт УЕФА о недопуске "Милана" к участию в Лиге Европы в сезоне-2018/19 из-за невыполнения финансового fair play.

Вместе с тем, коллегия суда отклонила прошение клуба о подписании соглашения с УЕФА. Совет CAS посчитал, что некоторые соответствующие элементы данного дела не были надлежащим образом рассмотрены арбитражной палатой инстанции УЕФА, поскольку не были учтены, в том числе, изменения в финансовом положении клуба после недавней смены владельца - из-за долгов клуб перешел от китайского бизнесмена Ли Йонхонга во владение американской инвестиционной корпорации Elliott Management.

Теперь дело "Милана" вновь рассмотрит арбитражная палата УЕФА, поскольку она является более осведомленной в этом вопросе, чем совет CAS. Мотивировочная часть решения суда будет опубликована позднее.

"Россонери" смогут выступить на международной арене, начиная с группового турнира, поскольку заняли в прошлом розыгрыше чемпионата Италии шестое место. Ставшая седьмой "Аталанта" начнет свой путь в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Завершившая сезон в серии А на восьмом месте "Фиорентина" лишилась путевки в еврокубки, поскольку клуб из Милана был оправдан.