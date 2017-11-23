Букмекеры считают "Локомотив" фаворитом в матче с "Копенгагеном"

Сегодня состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между "Локомотивом" и "Копенгагеном". Встреча в Москве начнется в 21.00.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" – "Копенгаген"

Прогноз Winline – П1 1,90 – Н 3,41 – П2 4,52

Трансляция матча "Локомотив" – "Копенгаген"

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Копенгаген".

Прямая трансляция матча "Локомотив" – "Копенгаген" – в четверг, 23 ноября, на канале "Футбол 1".

Ориентировочные составы "Локомотив" – "Копенгаген"

"Локомотив": Коченков – Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов – Тарасов, И. Денисов – Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Фарфан.

"Копенгаген": Ульсен – Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бенгтссон – Квист Йергенсен, Зека – Куск, Матич – Сотириу, Хольсе.

ПОТЕРИ: Ари, Гильерме (все – травм.). Рыбус, Чорлука (оба – под вопросом) – Грегуш, Сантандер, Юханссон (все – травм.), Антонссон (под вопросом).