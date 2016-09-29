Букмекеры считают "Краснодар" фаворитом в матче с "Ниццей"

29 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" – "Ницца". Начало – в 20:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Краснодар" – "Ницца"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,83 – Н 3,70 – П2 4,46

Трансляция матча "Краснодар" – "Ницца" 29 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" – "Ницца".

Прямая трансляция матча "Краснодар" – "Ницца" 29 сентября на канале "Матч ТВ".

Цитаты

И. о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов:

– "Ницца" идет в хорошей форме. Важные вещи, которые должны знать футболисты, – расположение игроков. Команда играет в 3 центральных защитника, мы с такими командами встречались в чемпионате России. Ребята знают, как действовать против такой схемы. В обороне мы играем от соперника, в атаке – от себя. Про "Ниццу" мы ребятам все расскажем, покажем на предстоящей тренировке. В принципе, думаю, мы готовы к этой игре.