Брюно Женезьо: "Лион" - "Манчестер Юнайтед - хорошая афиша для 1/8 финала Лиги Европы"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо остался доволен игрой своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против АЗ (7:1). Также он отметил, что хотел бы сыграть в 1/8 финала с "Манчестер Юнайтед". Жеребьевка состоится сегодня в 15.00 по московскому времени.

- Мне понравилось серьезное начало игры, потому что не просто играть с серьезными перестановками в составе, - цитирует пресс-служба клуба Женезьо. - Мы увидели прекрасный матч. Игроки и фанаты получили массу удовольствия. Игроки, получавшие мало игрового времени в этом сезоне, оправдали мои ожидания... Это полезно для их уверенности. Минусы? Мы пропустили некоторые очень опасные атаки во втором тайме. Матч 1/8 финала против "МЮ" стал бы хорошей афишей.