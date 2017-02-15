Бранислав Иванович: "Надеюсь, в игре с "Андерлехтом" у "Зенита" все получится"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в преддверии первой игры 1/16 финала против "Андерлехта" отметил, что готов выступить на любой позиции в обороне, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Серб также отметил силу бельгийского коллектива.

– На сборах вы играли центрального и правого защитников. Где ждать вас завтра?

– Это прерогатива тренера. Могу сказать, что в "Зените" попробовал обе позиции, и сделал, все чтобы адаптироваться к команде. Завтра, надеюсь, нас ждет хорошая игра.

– Как оцениваете соперника?

– Мы смотрели три последние игры "Андерлехта". Серьезная атакующая команда, много футболистов которые умеют играть один в один. Есть хорошие, забивные нападающие – надо обратить на это внимание. Мы пока не играли официальные матчи, но команда долго работала вместе. Надеюсь, все у нас получится.