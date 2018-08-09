"Брага" на выезде сыграла вничью с "Зарей" в квалификации Лиги Европы

"Заря" и "Брага" сыграли вничью (1:1) в первом матче третьего отборочного раунда квалификации Лиги Европы. Игра проходила в Запорожье, где луганский клуб проводит домашние матчи.

У хозяев отличился Александр Караваев, у гостей - Рикарду Орта.

Лига Европы

Третий отборочный раунд

Первый матч

"Заря" (Украина) - "Брага" (Португалия) – 1:1 (0:0)

Голы: Орта, 69 (0:1). Караваев, 72 (1:1).

Судья: Вельц (Германия).

9 августа. Запорожье. Стадион "Славутич-Арена".