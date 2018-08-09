"Брага" на выезде сыграла вничью с "Зарей" в квалификации Лиги Европы

"Заря" и "Брага" сыграли вничью (1:1) в первом матче третьего отборочного раунда квалификации Лиги Европы. Игра проходила в Запорожье, где луганский клуб проводит домашние матчи.
У хозяев отличился Александр Караваев, у гостей - Рикарду Орта.
Лига Европы
Третий отборочный раунд
Первый матч
"Заря" (Украина) - "Брага" (Португалия) – 1:1 (0:0)
Голы: Орта, 69 (0:1). Караваев, 72 (1:1).
Судья: Вельц (Германия).
9 августа. Запорожье. Стадион "Славутич-Арена".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/