Боян Йокич: "В следующей игре "Уфа" будет выглядеть лучше"

Защитник "Уфы" Боян Йокич - о матче второго раунда квалификации Лиги Европы против "Домжале" (0:0).

- Сегодня была сложная игра. "Домжале" – серьезная команда, имеющая опыт игры в Европе. Мы имели много шансов забить, но не реализовали их. Надеюсь, что в следующей игре с "Домжалем нам удастся забить гол и пройти дальше, - цитирует футболиста Today News Ufa. - Думаю, что мы показали плохой результат, так как не забили. Если в ответном матче с "Домжале" мы забьем первыми, то сможем пройти в следующий квалификационный раунд Лиги Европы. У нас есть следующая игра, мы сконцентрируемся на ней. Что помешало победить? Думаю, что проблема заключается в том, что клуб провел только первый официальный матч сезона. В следующей игре мы будем выглядеть лучше.