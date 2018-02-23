Борис Чухлов - о матчах с "Лейпцигом": "Зениту" в первую очередь надо опасаться самого себя"

Экс-футболист "Зенита" Борис Чухлов поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой сине-бело-голубые получили в соперники немецкий "Лейпциг". Чухлов отметил, что питерцам в первую очередь следует опасаться самих себя.

– С немцами мы не играли давно. Что ж, значит, поиграем с немцами, – заявил Чухлов. – Это самобытная команда, которая является новичком еврокубков. Сложно сказать, повезло ли питерцам, все будет зависеть от игры.

"Зениту" в первую очередь надо опасаться самого себя. Учитывая то, как команда играла вчера. Хорошо, что выиграли, но игра меня не впечатлила. Может, это "Лейпцигу" повезло с жеребьевкой? (Артем РЯБОВОЛ)

Все пары 1/8 финала Лиги Европы